Ризабек Айтмухан проиграл стартовую схватку на чемпионате мира по борьбе и остался без медали

Известный казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан проиграл уже в первой схватке на чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен был заявлен в весовой категории до 97 килограммов. В первом круге он встретился с Магомедом Курбановым — призером чемпионатов мира и Европы. Россиянин, выступающий в нейтральном статусе, заменил в заявке двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, которому не выдали визу для приезда в Загреб.

Схватка завершилась победой Курбанова со счетом 5:4. Однако в четвертьфинале он уступил представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову, поэтому Айтмухан не попал в утешительной раунд и потерял шанс на бронзу. Таким образом, казахстанец остался без медали в столице Хорватии.

Напомним, в 2023 году Айтмухан выиграл золото в весовой категории до 92 килограммов и стал первым чемпионом мира по вольной борьбе в истории страны.

Кроме того, в дневной сессии Камиль Куруглиев со счетом 4:3 победил итальянца Бена Хониса в утешительном раунде весовой категории до 92 килограммов. Казахстанец пробился в схватку за бронзу и вечером оспорит медаль с иранцем Амиром Хоссейном Фирузпуром.

Пока в активе национальной сборной две бронзы, которые выиграли Асылжан Есенгелды и Нуркожа Кайпанов.

