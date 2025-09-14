Асылжан Есенгелды принес сборной Казахстана первую медаль на чемпионате мира по борьбе

Сборная Казахстана усилиями Асылжана Есенгелды открыла счет медалям на чемпионате мира 2025 года по видам борьбы в Загребе, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье на турнире в столице Хорватии разыгрываются первые комплекты наград — в вольной борьбе.

Есенгелды через утешительный раунд пробился в схватку за бронзу в весовой категории до 61 килограмма. Его соперником по медальному противостоянию был американец Джекс Форрест — действующий победитель Панамериканского чемпионата.

Схватка получилась конкурентной и продлилась все шесть минут. За три секунды до конца Есенгелды вел со счетом 9:8, но рефери присудил американцу одно очко, который делал того победителем. Однако сторона казахстанца подала запрос на пересмотр эпизода. Протест удовлетворили, вследствие чего балл с Форреста сняли.

По окончании схватки уже представители американца запросили челлендж. Он оказался проигран, поэтому была зафиксирована победа Есенгелды с итоговым счетом 10:8.

23-летний казахстанец впервые в карьере попал на пьедестал взрослого чемпионата мира. Его медаль стала для национальной команды первой на турнире в Загребе. Позднее в воскресенье за бронзу также поборется казахстанец Нуркожа Кайпанов (до 70 кг).

Добавим, что третью ступень пьедестала с Есенгелды разделил азербайджанец Нураддин Новрузов. Чемпионом в этой весовой категории стал россиянин Заур Угуев, который выступал в нейтральном статусе и в финале победил иранца Ахмада Джавана.

