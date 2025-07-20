Участник Олимпиады-2024 в таеквондо стал призером летней Универсиады в Германии
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Представитель сборной Казахстана по таеквондо Батырхан Толеугали завоевал бронзовую медаль летних Всемирных студенческих игр в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.
В третий соревновательный день Универсиады в Германии от сборной Казахстана участие в соревнованиях принимал лидер команды по таеквондо Батырхан Толеугали, который был знаменосцем на церемонии открытия.
В весовой категории до 80 килограммов отечественный таеквондист, который в прошлом году принимал участие в Олимпийских играх в Париже, дошел до полуфинальной стадии. В поединке за выход в решающую стадию турнира Толеугали уступил оппоненту из Южной Кореи и занял итоговое третье место.
Это пятая медаль для сборной Казахстана на Универсиаде-2025. Сегодня призерами соревнований также стали таеквондисты Нодира Ахмедова и Тамирлан Тлеулес.
19 июля первые награды в копилку отечественной команды принесли гимнастка Айбота Ертайкызы и еще один таеквондист Дамир Шуленов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2267040-uchastnik-olimpiady-2024-po-taekvondo-stal-prizerom-letney-universiady-v-germanii/
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