Участник Олимпиады-2024 в таеквондо стал призером летней Универсиады в Германии

Представитель сборной Казахстана по таеквондо Батырхан Толеугали завоевал бронзовую медаль летних Всемирных студенческих игр в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

В третий соревновательный день Универсиады в Германии от сборной Казахстана участие в соревнованиях принимал лидер команды по таеквондо Батырхан Толеугали, который был знаменосцем на церемонии открытия.

В весовой категории до 80 килограммов отечественный таеквондист, который в прошлом году принимал участие в Олимпийских играх в Париже, дошел до полуфинальной стадии. В поединке за выход в решающую стадию турнира Толеугали уступил оппоненту из Южной Кореи и занял итоговое третье место.

Это пятая медаль для сборной Казахстана на Универсиаде-2025. Сегодня призерами соревнований также стали таеквондисты Нодира Ахмедова и Тамирлан Тлеулес.

19 июля первые награды в копилку отечественной команды принесли гимнастка Айбота Ертайкызы и еще один таеквондист Дамир Шуленов.

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