Казахстанские таеквондисты принесли сборной еще две медали Универсиады-2025
Опубликовано:
Представители сборной Казахстана по таеквондо Нодира Ахмедова и Тамирлан Тлеулес стали бронзовыми медалистами Всемирных студенческих игр в Германии, передает корреспондент NUR.KZ
В третий соревновательный день Универсиады, которая проходит в Рейн-Рурской области Германии, состоялись очередные состязания в таеквондо.
В весовой категории до 49 килограммов казахстанка Нодира Ахмедова дошла до полуфинала, в котором уступила представительнице Китая. Таким образом, она принесла бронзовую медаль отечественной сборной.
Вслед за Ахмедовой еще один казахстанский таеквондист Тамирлан Тлеулес в весе до 58 килограммов поднялся на третью ступень пьедестала студенческих игр.
На данный момент в копилке сборной Казахстана четыре медали. Ранее призером соревнований в Германии стали гимнастка Айбота Ертайкызы и таеквондист Дамир Шуленов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2267034-kazahstanskie-taekvondisty-prinesli-sbornoy-eshche-dve-medali-universiady-2025/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах