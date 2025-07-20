Казахстанские таеквондисты принесли сборной еще две медали Универсиады-2025

Представители сборной Казахстана по таеквондо Нодира Ахмедова и Тамирлан Тлеулес стали бронзовыми медалистами Всемирных студенческих игр в Германии, передает корреспондент NUR.KZ

В третий соревновательный день Универсиады, которая проходит в Рейн-Рурской области Германии, состоялись очередные состязания в таеквондо.

В весовой категории до 49 килограммов казахстанка Нодира Ахмедова дошла до полуфинала, в котором уступила представительнице Китая. Таким образом, она принесла бронзовую медаль отечественной сборной.

Вслед за Ахмедовой еще один казахстанский таеквондист Тамирлан Тлеулес в весе до 58 килограммов поднялся на третью ступень пьедестала студенческих игр.

На данный момент в копилке сборной Казахстана четыре медали. Ранее призером соревнований в Германии стали гимнастка Айбота Ертайкызы и таеквондист Дамир Шуленов.

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