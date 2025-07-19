Казахстанский таеквондист стал бронзовым призером Универсиады-2025

Представитель сборной Казахстана по таеквондо Дамир Шуленов завоевал бронзовую медаль летних Студенческих игр 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

На летней Универсиаде 2025 года в немецкой области Рейн-Рур сборная Казахстана завоевала вторую медаль.

Бронзовым призером стал казахстанский таеквондист Дамир Шуленов. Спортсмен выступил в весовой категории до 68 килограммов.

На турнире отечественный спортсмен дошел до полуфинальной стадии, где уступил представителю сборной Китая Юшуаю Ляну. Таким образом, автоматически Шуленов стал обладателем бронзовой медали.

Это вторая награда для казахстанской команды на текущих соревнованиях. Ранее первую медаль сборной принесла отечественная гимнастка Айбота Ертайкызы. Она также стала бронзовым призером Универсиады-2025.

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