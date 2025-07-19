Гимнастка Айбота Ертайкызы принесла сборной Казахстана первую медаль Универсиады-2025

Представительница национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы принесла первую медаль на летних Студенческих играх 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В Германии стартовала летняя Универсиада. В очередной соревновательный день сборная Казахстана смогла отметиться первой завоеванной наградой.

Казахстанка Айбота Ертайкызы, выступающая в художественной гимнастике, поднялась на третью ступень пьедестала в дисциплине с лентой. Она набрала 26,600 балла. Обладательницами золотой и серебряной медалей стали узбекистанка Тахмина Икромова (28,700) и белоруска Алина Горносько (27,850) соответственно.

Для отечественной сборной это первая медаль на данных соревнованиях. Всего же страну на мультиспортивном студенческом событии представляют 75 атлетов в 12 видах спорта. Завершится Универсиада-2025 27 июля.

Добавим, что также в субботу Ертайкызы остановилась в шаге от пьедестала в финале с булавами. Она набрала 26,800 балла и заняла четвертое место. Горносько стала чемпионкой (29,550), Ихромова выиграла серебро (27,900), а бронзу забрала еще одна белоруска Анастасия Салос (27,850).

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