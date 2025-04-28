Казахстанские дзюдоисты остановились в шаге от медали на чемпионате Азии

Национальная сборная Казахстана по дзюдо провела поединок за бронзовую медаль в смешанной командной дисциплине, передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник, 28 апреля, прошел последний соревновательный день чемпионата Азии по дзюдо в Таиланде. Сборная Казахстана приняла участие в смешанном командном турнире. Страну в этой дисциплине представили Галия Тынбаева, Шерзод Давлатов, Бакыт Кусакбаева и Мейирлан Максим.

Отечественные дзюдоисты через утешительную схватку смогли пробиться в поединок за третье место. В решающем бое им противостояла команда Южной Кореи.

Поединок завершился поражением казахстанских спортсменов со счетом 0:4.

Таким образом, сборная Казахстана завершила выступление на континентальном первенстве с четырьмя бронзовыми наградами, которые выиграли Галия Тынбаева, Шерзод Давлатов, Бакыт Кусакбаева и Мейирлан Максим.

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