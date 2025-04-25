Галия Тынбаева принесла сборной Казахстана первую медаль чемпионата Азии по дзюдо

Дзюдоистка Галия Тынбаева принесла сборной Казахстана первую медаль на чемпионате Азии 2025 года, который стартовал в Бангкоке, передает корреспондент NUR.KZ.

В первый день турнира в столице Таиланда никто из отечественных спортсменов не дошел до финала. При этом шанс на бронзу получили четыре атлета.

Первой из них медальную схватку провела Тынбаева, выступающая в весовой категории до 48 килограммов. До этого она потерпела поражение на полуфинальной стадии.

Соперницей Тынбаевой по поединку за бронзу была Лин Чен Хао из Китайского Тайбэя. Казахстанка быстро завладела преимуществом и смогла довести дело до победы со счетом 10:0. Таким образом, 25-летняя Тынбаева второй год подряд стала бронзовым призером чемпионата Азии по дзюдо.

Также в данной весовой категории от Казахстана выступала Диана Буркеева. Она проиграла первую же схватку и не претендовала на медаль.

Кроме того, Казахстан был представлен и в женском дивизионе до 52 килограммов. Однако действующая чемпионка страны Толганай Абеуова проиграла стартовую схватку. На последних секундах она уступила китаянке Янли Жан.

Чемпионат Азии по дзюдо 2025 года продлится до 28 апреля включительно.

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