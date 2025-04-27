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21-летний казахстанский дзюдоист попал на пьедестал чемпионата Азии

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Казахстанский дзюдоист Мейирлан Максим
Мейирлан Максим. Фото: Дирекция развития спорта

Казахстанский дзюдоист Мейирлан Максим принес национальной сборной четвертую медаль чемпионата Азии 2025 года, который проходит в Бангкоке, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступал в весовой категории до 90 килограммов. Он не смог дойти до полуфинала, но добился успеха в утешительном раунде и получил шанс забрать бронзу.

Медаль Максим оспаривал с таджикистанцем Умеджоном Раджабовым. В основное время схватки соперники не смогли открыть счет. В овертайме казахстанец смог провести результативный бросок, который принес ему иппон.

Таким образом, 21-летний Максим впервые попал на пьедестал взрослого чемпионата Азии. Ранее на нынешнем турнире бронзовые медали также выиграли казахстанцы Галия Тынбаева, Шерзод Давлатов и Бакыт Кусакбаева.

В шаге от награды в этой же весовой категории остановился Ермахан Ануарбеков. Он также получил шанс на бронзу благодаря успешному выступлению в утешительном раунде.

В медальной схватке казахстанец досрочно проиграл японцу Комеи Кавабате, который до этого нанес поражение и Максиму.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2239803-21-letniy-kazahstanskiy-dzyudoist-popal-na-pedestal-chempionata-evropy/