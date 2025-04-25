Казахстанский дзюдоист Шерзод Давлатов впервые стал призером чемпионата Азии

Шерзод Давлатов принес мужской сборной Казахстана по дзюдо первую медаль на чемпионате Азии 2025 года, который проходит в Бангкоке, передает корреспондент NUR.KZ.

В стартовый день соревнований в столице Таиланда спортсмен дошел до полуфинала в весовой категории до 60 килограммов, но потерпел поражение на этой стадии. Таким образом, Давлатов получил шанс выиграть бронзу.

В медальном противостоянии его соперником был узбекистанец Бахром Ботуров. В основное время казахстанец оформил иппон, то есть одержал досрочную победу.

23-летний Давлатов впервые стал призером взрослого чемпионата Азии. Его медаль оказалась второй для сборной Казахстана на нынешнем турнире, так как ранее бронзу выиграла Галия Тынбаева.

Еще один отечественный спортсмен Нурадил Алжан также боролся за награду в дивизионе до 60 килограммов после поражения в полуфинале. Однако он не смог выиграть бронзу, так как в дополнительное время уступил таджикистанцу Мухаммадсолеху Куватову.

Отметим, индивидуальные соревнования в рамках чемпионата Азии продлятся до 27 апреля включительно. На следующий день первенство завершится командным турниром.

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