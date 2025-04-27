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Казахстанская дзюдоистка победила соотечественницу, но осталась без медали чемпионата Азии

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Казахстанская дзюдоистка Акерке Рамазанова
Акерке Рамазанова. Фото: Международная федерация дзюдо

Представительница сборной Казахстана по дзюдо Акерке Рамазанова остановилась в шаге от пьедестала чемпионата Азии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

На соревнованиях в Бангкоке спортсменка выступала в весовой категории свыше 78 килограммов. Рамазанова попала в утешительный раунд, где одержала победу над другой казахстанкой Назгуль Маратовой и заработала шанс на бронзу.

В медальной схватке дзюдоистка встретилась с представительницей Монголии Адиясурен Амарсайхан. На последней минуте основного времени Рамазанова пропустила результативную атаку, которая принесла ее сопернице иппон, то есть досрочную победу.

Таким образом, 24-летняя казахстанка остановилась в шаге от медали. Национальная сборная завершила индивидуальные соревнования в рамках чемпионата Азии с четырьмя бронзовыми наградами, которые выиграли Галия Тынбаева, Шерзод Давлатов, Бакыт Кусакбаева и Мейирлан Максим.

28 апреля турнир закроется командным турниром, в котором казахстанцы также будут претендовать на медали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2239809-kazahstanskaya-dzyudoistka-pobedila-sootechestvennicu-no-ostalas-bez-medali-chempionata-azii/