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Сборная Казахстана по художественной гимнастике выиграла первую медаль в сезоне Кубка мира

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Сборная Казахстана по художественной гимнастике на КМ-2025
Сборная Казахстана по художественной гимнастике. Фото: Казахстанская федерация гимнастики

В столице Азербайджана Баку завершился второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Сборная Казахстана впервые поднялась на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.

Отечественные гимнастки выиграли бронзу в групповых упражнениях с пятью лентами. Страну в этой дисциплине представляли Кристина Чепульская, Жасмин Жунусбаева, Айзере Кенес, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай и Айзере Нурмагамбетова.

В финале казахстанки набрали 21,850 балла и заняли третье место, уступив только китаянкам и израильтянкам, которые выиграли золото и серебро соответственно.

Эта бронза стала первой наградой для национальной сборной в нынешнем сезоне Кубка мира. На первом этапе в Софии казахстанские гимнастки остались без медалей.

В Баку в другие финалы отечественные спортсменки не пробились. В зачете многоборья команда заняла восьмое место, а в индивидуальных соревнованиях лучшей из казахстанок стала Дария Кушербаева, показавшая 19-й результат.

Напомним, в январе о завершении карьеры объявила Эльжана Таниева — лидер национальной сборной по художественной гимнастике в прошлом олимпийском цикле. В том же месяце Алия Юсупова покинула пост главного тренера команды Казахстана. В апреле эту должность заняла Лола Адилбекова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2237490-sbornaya-kazahstana-po-hudozhestvennoy-gimnastike-vyigrala-pervuyu-medal-v-sezone-kubka-mira/