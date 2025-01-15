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Трехкратная чемпионка Азии из Казахстана завершила карьеру

Опубликовано:

Казахстанская гимнастка-художница Эльжана Таниева
Эльжана Таниева. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанская гимнастка Эльжана Таниева на своей официальной странице в соцсети Instagram объявила о завершении профессиональной карьеры, передает NUR.KZ.

20-летняя Таниева является трехкратной победительницей чемпионата Азии по художественной гимнастике. Также она дважды становилась серебряной медалисткой Азиатских игр.

"Я прощаюсь с профессиональной карьерой. Этот вид спорта стал для меня чем-то большим, частью моей жизни.  
Этот путь был не всегда лёгким. Были моменты, когда казалось, что сил больше нет, когда преграды казались непреодолимыми. Но в такие минуты рядом всегда были люди, которые верили в меня больше, чем я сама", - написала Таниева.  

Спортсменка также поблагодарила тренерский штаб во главе с Алией Юсуповой, родителей и всех близких, кто поддерживал ее на протяжении всей карьеры.

"Завершая эту главу, я не прощаюсь со спортом навсегда. Я ухожу с благодарностью и любовью за всё, что дал мне этот путь, и с верой в то, что впереди меня ждёт не менее захватывающее путешествие", - заявила гимнастка. 

Напомним, на минувших Олимпийских играх в Париже Эльжана Таниева заняла 13-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2211932-trehkratnaya-chempionka-azii-iz-kazahstana-zavershila-kareru/

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