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Названа преемница Алии Юсуповой на посту главного тренера сборной Казахстана

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Лола Әділбекова шәкіртімен
Лола Әділбекова шәкіртімен. Фото: Ұлттық Олимпиада комитеті

Лола Адилбекова назначена главным тренером сборной Казахстана по художественной гимнастике, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

40-летняя отечественная специалистка сменила на этом посту Алию Юсупову, которая сложила собственные полномочия, чтобы сосредоточиться на работе во главе Федерации гимнастики Казахстана.

Адилбекова начала тренерскую карьеру в Шымкенте в 2010 году. В 2018-м ей было присвоено звание "Заслуженный тренер РК". В последние годы она занимала должность старшего тренера города Шымкента.

За время работы Адилбекова подготовила нескольких лидеров сборной Казахстана. В частности, она тренировала участницу Олимпиады-2024 Эльжану Таниеву, Даяну Абдирбекову, Милану Парфилову и Розу Абитову.

За свою спортивную карьеру Адилбекова несколько раз приняла участие в чемпионатах мира, стала серебряным призером Азиатских игр 2002 года в командном зачете. Она является мастером спорта международного класса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2234027-nazvana-preemnica-alii-yusupovoy-na-postu-glavnogo-trenera-sbornoy-kazahstana/