Названа преемница Алии Юсуповой на посту главного тренера сборной Казахстана

Лола Адилбекова назначена главным тренером сборной Казахстана по художественной гимнастике, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

40-летняя отечественная специалистка сменила на этом посту Алию Юсупову, которая сложила собственные полномочия, чтобы сосредоточиться на работе во главе Федерации гимнастики Казахстана.

Адилбекова начала тренерскую карьеру в Шымкенте в 2010 году. В 2018-м ей было присвоено звание "Заслуженный тренер РК". В последние годы она занимала должность старшего тренера города Шымкента.

За время работы Адилбекова подготовила нескольких лидеров сборной Казахстана. В частности, она тренировала участницу Олимпиады-2024 Эльжану Таниеву, Даяну Абдирбекову, Милану Парфилову и Розу Абитову.

За свою спортивную карьеру Адилбекова несколько раз приняла участие в чемпионатах мира, стала серебряным призером Азиатских игр 2002 года в командном зачете. Она является мастером спорта международного класса.

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