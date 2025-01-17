Алия Юсупова покинула пост главного тренера сборной Казахстана

Алия Юсупова объявила о том, что покидает пост главного тренера национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз пресс-службы федерации.

Участница двух Олимпийских игр возглавляла сборную Казахстана с 2012 года. Под ее руководством отечественные гимнастки регулярно добивались успехов на международной арене, завоевывая медали чемпионатов Азии, Азиатских игр, мировых турниров.

Решение покинуть пост связано с желанием Алии Юсуповой сосредоточиться на работе в Федерации гимнастики Казахстана.

Напомним, в декабре прошлого года было объявлено о ее переизбрании на пост президента организации.

"С января 2025 года я ухожу с должности главного тренера, потому что хочу полностью посвятить себя работе в федерации, где я с 2021 года являюсь президентом. Поэтому я приняла данное решение, тем самым предоставив возможность другим тренерам проявить себя. Желаю всем удачи", — озвучила Алия Юсупова.

Отметим, что Алия Юсупова является заслуженным мастером мастером спорта и заслуженным тренером Республики Казахстан. Она дважды выступала на Олимпийских играх. В 2004 году в Афинах Юсупова остановилась в шаге от медали. В 2008-м в Пекине спортсменка показала пятый результат.

Под ее руководством три спортсменки смогли пробиться на Олимпийские игры. В 2016 году это удалось Сабине Аширбаевой, в 2020-м участницей ОИ стала Алина Адилханова, а в 2024-м выступила Эльжана Таниева.

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