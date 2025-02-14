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Казахстанские керлингистки проиграли в матче за бронзу Азиады-2025

Опубликовано:

Женская сборная Казахстана по керлингу
Женская сборная Казахстана по керлингу. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Женская сборная Казахстана по керлингу не смогла попасть на пьедестал зимних Азиатских игр 2025 года в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

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В заключительный день соревнований команда оспаривала бронзу с японками. Матч за третье место завершился поражением казахстанок со счетом 3:6. Игра досрочно закончилась в последнем восьмом энде.

Таким образом, сборная Казахстана не смогла попасть на пьедестал ни в одной из трех дисциплин керлинга. Женскую команду на Азиаде-2025 представляли Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова и Мерей Тастемир.

Чемпионками Игр стали представительницы Южной Кореи, которые в финале одержали победу над китаянками. В мужском турнире первое место заняли филиппинцы, серебро взяли южнокорейцы, бронзу — китайцы.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2220792-kazahstanskie-kerlingistki-proigrali-v-matche-za-bronzu-aziady-2025/