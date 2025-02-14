Казахстанские хоккеистки обыграли Южную Корею и обеспечили себе медали Азиады в Харбине

Женская сборная Казахстана по хоккею одержала победу в своем заключительном матче на зимних Азиатских играх 2025 года в Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

В третьем туре финального раунда команда встретилась с Южной Кореей. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу казахстанок.

Заброшенными шайбами отметились Малика Алдабергенова (6 минута, в большинстве), Юлия Буторина (44) и Дария Молдабай (54). Шатаут, то есть "сухую" победу, оформила голкипер Арина Щеколова, которая отразила все 23 броска в створ своих ворот.

Таким образом, сборная Казахстана завершила финальный групповой этап с шестью очками из девяти возможных. Команда занимает второе место, уступая по дополнительным показателям японкам. Кореянки без набранных баллов остались на четвертой позиции.

Турнирный расклад обеспечил медаль для сборной Казахстана. Однако окончательное распределение мест произойдет по итогам матча между японками и командой Китая, которая с тремя очками идет на третьей позиции.

Если китаянки одержат победу в основное время, то у трех сборных будет по шесть баллов. Тогда расположение команд в таблице определится по разнице забитых и пропущенных голов. При этом сборная Казахстана не поднимется выше второго места и выиграет либо серебро, либо бронзу.

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