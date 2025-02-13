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Хоккейный финал и церемония закрытия: расписание последнего дня Азиады-2025

Опубликовано:

Сборная Казахстана по хоккею на Азиаде-2025
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

В пятницу, 14 февраля, завершатся зимние Азиатские игры 2025 года в китайском Харбине. NUR.KZ представляет расписание последних событий по времени Астаны.

На Азиаде-2025 осталось разыграть четыре комплекта медалей — у мужчин и женщин в хоккее и керлинге. Одна из наград точно достанется представителям Казахстана.

Мужская хоккейная сборная сыграет в финале и завершит Азиаду как минимум с серебром. Женская команда сохраняет математические шансы на золото, но может остаться и без медалей: для попадания на пьедестал требуется не проиграть последний матч финальной группы в основное время. Наконец, казахстанские керлингистки поборются за бронзу.

07:00. Хоккей. Женщины. Финальный раунд, третий тур

Южная Корея — Казахстан

10:00. Керлинг. Женщины. Матч за третье место

Казахстан — Япония

Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир

11:00. Хоккей. Мужчины. Финал

Казахстан — Япония

17:00. Церемония закрытия.

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

06:00. Керлинг. Мужчины

Матч за третье место: Китай — Гонконг

Финал: Южная Корея — Филиппины

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2220668-hokkeynyy-final-i-ceremoniya-zakrytiya-raspisanie-poslednego-dnya-aziady-2025/