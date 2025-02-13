Хоккейный финал и церемония закрытия: расписание последнего дня Азиады-2025

В пятницу, 14 февраля, завершатся зимние Азиатские игры 2025 года в китайском Харбине. NUR.KZ представляет расписание последних событий по времени Астаны.
На Азиаде-2025 осталось разыграть четыре комплекта медалей — у мужчин и женщин в хоккее и керлинге. Одна из наград точно достанется представителям Казахстана.
Мужская хоккейная сборная сыграет в финале и завершит Азиаду как минимум с серебром. Женская команда сохраняет математические шансы на золото, но может остаться и без медалей: для попадания на пьедестал требуется не проиграть последний матч финальной группы в основное время. Наконец, казахстанские керлингистки поборются за бронзу.
07:00. Хоккей. Женщины. Финальный раунд, третий тур
Южная Корея — Казахстан
10:00. Керлинг. Женщины. Матч за третье место
Казахстан — Япония
Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир
11:00. Хоккей. Мужчины. Финал
Казахстан — Япония
17:00. Церемония закрытия.
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
06:00. Керлинг. Мужчины
Матч за третье место: Китай — Гонконг
Финал: Южная Корея — Филиппины
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2220668-hokkeynyy-final-i-ceremoniya-zakrytiya-raspisanie-poslednego-dnya-aziady-2025/