Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Женская сборная Казахстана по керлингу поборется за бронзу зимней Азиады-2025

Опубликовано:

Женская сборная Казахстана по керлингу
Женская сборная Казахстана по керлингу. Фото: Сали Сабиров

Казахстанские керлингистки провели полуфинальный матч в рамках зимних Азиатских игр в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником сборной Казахстана на этой стадии была команда Южной Кореи. Встреча продлилась шесть полных эндов из восьми возможных и завершилась поражением отечественных спортсменок с разгромным счетом 2:10.

Казахстанскую команду представили Ангелина и Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Мерей Тастемир и Екатерина Колыхалова.

Таким образом, подопечные Аманжола Тулегенова поборются за бронзовые медали Азиады 2025 года. Соперник казахстанок определится позднее. Этот матч пройдет завтра, 14 февраля. Противостояние начнется в 10:00 по времени Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Азиада-2025
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2220626-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-kerlingu-poboretsya-za-bronzu-zimney-aziady-2025/