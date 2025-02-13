Женская сборная Казахстана по керлингу поборется за бронзу зимней Азиады-2025

Казахстанские керлингистки провели полуфинальный матч в рамках зимних Азиатских игр в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником сборной Казахстана на этой стадии была команда Южной Кореи. Встреча продлилась шесть полных эндов из восьми возможных и завершилась поражением отечественных спортсменок с разгромным счетом 2:10.

Казахстанскую команду представили Ангелина и Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Мерей Тастемир и Екатерина Колыхалова.

Таким образом, подопечные Аманжола Тулегенова поборются за бронзовые медали Азиады 2025 года. Соперник казахстанок определится позднее. Этот матч пройдет завтра, 14 февраля. Противостояние начнется в 10:00 по времени Казахстана.

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