Михаил Шайдоров принес сборной Казахстана бронзу Азиады-2025 в фигурном катании

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров занял призовое место на зимних Азиатских играх 2025 года в мужском одиночном катании, передает корреспондент NUR.KZ.

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После короткой программы многократный чемпион страны шел на четвертой позиции. В произвольной он выполнил три чистых четверных тулупа (один — в каскаде), но допустил недокрут на четверном лутце и упал с каскада из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер.

В итоге за второй прокат на турнире Шайдоров получил 169,26 балла. С общей суммой 246,01 балла он поднялся на одну строчку и занял третье место, благодаря чему выиграл бронзовую медаль.

Победителем стал призер чемпионата мира Чха Чжун Хван из Южной Кореи (281,69). Серебряную награду выиграл двукратный медалист Олимпиады-2022 японец Юма Кагияма (272,76).

Еще один казахстанец Диас Жиренбаев после короткой программы шел восьмым, но по итогам произвольной опустился на девятую позицию (186,18). Во время проката он упал с каскада из тройных лутца и тулупа.

В активе сборной Казахстана теперь 18 наград: три золотые, девять серебряных и пять бронзовых. В медальном зачете наша страна располагается на четвертом месте.

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