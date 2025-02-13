"Тараканы и скорпионы, мы такое не едим": казахстанский хоккеист — об атмосфере на зимней Азиаде-2025

Хоккеист Тамирлан Гайтамиров рассказал корреспонденту NUR.KZ о том, как проходит зимняя Азиада для команды, какую китайскую еду успели попробовать и почему казахстанцев постоянно снимают на телефон.

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Национальная сборная Казахстана по хоккею одержала победу в полуфинальном матче над Китаем и вышла в финал зимней Азиады 2025 года.

Сразу после матча защитник отечественной команды Тамирлан Гайтамиров ответил на вопросы корреспондента NUR.KZ о впечатлениях от турнира в Китае.

- Как оцените уровень сборных на зимней Азиаде, если проводить параллель с европейскими и североамериканскими командами, с которыми играете на чемпионатах мира ?

- Достаточно сильная разница. Самое основное - техника и владение шайбой. Нам тренерский штаб подсказывает, что с корейцами, японцами, китайцами надо плотно играть, прессинговать, потому что у ребят не такая высокая техника. Когда мы торопим события нашим прессингом тогда у них идут ошибки. Ребята двигаются хорошо, катание тоже отличное. Единственное - контроль шайбы, техника с шайбой немножко отстает у них. Нам, соответственно, надо играть так, как нам говорят. Тренерский штаб подсказки нам делает. Придерживаться этому плану и работать.

- Успели погулять по городу, познакомиться с китайской культурой?

- Мы уже достаточно давно здесь находимся. Тренировка буквально в 9 утра потренировались, сделали, отработали и практически весь день свободный. Мы уже весь город хорошо знаем. На метро ездим. На метро разбираемся и в любую точку можем в Харбине доехать. Очень приятный красивый город. Единственное, что холодно немножко, а так город очень для разнообразия классный. Культура китайская. Мне было очень интересно. Ранее, до поездки в Китай я в Китае не бывал.

- Пробовали что-нибудь из местной кухни?

- Я так понимаю, местная кухня это лапша что-то наподобие этого, но мы были на рынке, где тараканы, скорпионы, щупальца, осьминоги. Такое мы не едим. Пацанам наоборот говорили давайте мимо этого проходим, не кушаем, чтобы завтра плохо не было (смеется). Все равно я говорю: нам здесь не забывать, для чего мы здесь. Выйти, прогуляться, пройтись по городу, но надо везде быть профессионалом и, конечно, мы не китайцы, чтобы есть их еду. Наверное слишком большая разница в еде, чтобы пробовать их.

- Не фотографируют вас на улице местные жители?

- Очень многие подходят. Бывает в метро даже едем в упор снимают. Была такая ситуация. Спокойно втроем идем. Я иду и человек просто в упор мне так айфоном тыкает. Очень интересный народ. Культура у них такая. Реагируют они на приезжих иностранцев довольно сильно. Смотрят всегда, снимают. Они думают мы не видим. Мы конечно же видим. Исподтишка бывают снимают, но опять же ничего такого в этом нету. Мы здесь представляем нашу страну и гордимся этим. Только позитивные моменты.

- Подарили ли вам что-то интересное за время Азиады?

- Рюкзаки, маленькие сумочки. Пины (значки разных стран - прим.ред.) дарили. Вот все сейчас обмениваются. Я по началу не обменивался. Посмотрел на казахские в принципе все обычные и для меня знакомые. У других сборных есть красивые: факелы, монеты такие солидные. Думал ладно, буду обменивать. Отмечу, только позитивные моменты. Все нравится. Единственное нужно не забывать ради чего мы приехали. Нашу задачу выполнить. Будет очень приятная поездка на долгие года вперед. Буду ее всегда помнить, что приехали и культуру посмотрели и приехали домой с золотом.

Напомним, матч за золотые медали зимних Азиатских игр -2025 пройдет завтра. Старт встречи назначен на 11:00 по казахстанскому времени.

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