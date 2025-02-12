Полуфиналы в хоккее и развязка в фигурном катании: расписание Азиады-2025 на 13 февраля

Четверг, 13 февраля, станет предпоследним днем зимних Азиатских игр 2025 года. NUR.KZ анонсирует очередные соревнования с участием казахстанцев по времени Астаны.
В рамках дня будет разыграно шесть комплектов наград. В четырех дисциплинах на медали претендуют представители Казахстана.
Мужская сборная по керлингу сыграет за путевку в полуфинал, а женская — завершит предварительный этап и поборется за выход в плей-офф. Мужская хоккейная команда проведет полуфинальный матч, женская — вторую встречу на решающей стадии.
06:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, восьмой матч
Гонконг — Казахстан
Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир
Возможный полуфинал начнется в 16:00.
07:00. Хоккей. Мужчины. Полуфинал
Казахстан — Китай
07:00. Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км
Ольга Полторанина, Дарья Климина, Арина Крюкова, Елизавета Белецкая
10:00. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
Александр Мухин, Асет Дюсенов, Кирилл Бауэр, Владислав Киреев
10:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Софья Самоделкина, София Фарафонова
11:00. Керлинг. Мужчины. Квалификация за выход в полуфинал
Казахстан — Гонконг
Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов, Арман Иржанов
Возможный полуфинал начнется в 16:00. Потенциальный соперник — Южная Корея.
11:00. Хоккей. Женщины. Финальный раунд, второй тур
Китай — Казахстан
14:30. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа
Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
08:00. Сноуборд. Хафпайп. Женщины и мужчины
Финалы назначены на 09:28 и 09:48.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2220272-polufinaly-v-hokkee-i-razvyazka-v-figurnom-katanii-raspisanie-aziady-2025-na-13-fevralya/