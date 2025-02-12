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Полуфиналы в хоккее и развязка в фигурном катании: расписание Азиады-2025 на 13 февраля

Опубликовано:

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров. Фото: Kyodo News via Getty Images

Четверг, 13 февраля, станет предпоследним днем зимних Азиатских игр 2025 года. NUR.KZ анонсирует очередные соревнования с участием казахстанцев по времени Астаны.

В рамках дня будет разыграно шесть комплектов наград. В четырех дисциплинах на медали претендуют представители Казахстана.

Мужская сборная по керлингу сыграет за путевку в полуфинал, а женская — завершит предварительный этап и поборется за выход в плей-офф. Мужская хоккейная команда проведет полуфинальный матч, женская — вторую встречу на решающей стадии.

06:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, восьмой матч

Гонконг — Казахстан

Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир

Возможный полуфинал начнется в 16:00.

07:00. Хоккей. Мужчины. Полуфинал

Казахстан — Китай

07:00. Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км

Ольга Полторанина, Дарья Климина, Арина Крюкова, Елизавета Белецкая

10:00. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

Александр Мухин, Асет Дюсенов, Кирилл Бауэр, Владислав Киреев

10:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

Софья Самоделкина, София Фарафонова

11:00. Керлинг. Мужчины. Квалификация за выход в полуфинал

Казахстан — Гонконг

Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов, Арман Иржанов

Возможный полуфинал начнется в 16:00. Потенциальный соперник — Южная Корея.

11:00. Хоккей. Женщины. Финальный раунд, второй тур

Китай — Казахстан

14:30. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

08:00. Сноуборд. Хафпайп. Женщины и мужчины

Финалы назначены на 09:28 и 09:48.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2220272-polufinaly-v-hokkee-i-razvyazka-v-figurnom-katanii-raspisanie-aziady-2025-na-13-fevralya/