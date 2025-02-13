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Сборная Казахстана по керлингу вышла в полуфинал зимней Азиады-2025

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Женская сборная Казахстана по керлингу
Женская сборная Казахстана по керлингу. Фото: Сали Сабиров

Женская сборная Казахстана по керлингу одержала пятую победу на зимних Азиатских играх в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником казахстанской команды по заключительному восьмому матчу предварительного этапа была команда Гонконга. Встреча продлилась семь полных эндов из восьми возможных и завершилась победой подопечных Аманжола Тулегенова со счетом 6:3.

Казахстан представили Ангелина и Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова и Мерей Тастемир.

До шестого энда команды удерживали ничейный счет, но затем отечественные керлингистки смогли переломить ход матча и забрать три камня за один отрезок. Таким образом, женская сборная Казахстана с пятью победами и тремя поражениями завершила предварительный этап на четвертом месте и поборется в полуфинале.

Путевку в решающий матч команда оспорит с Южной Кореей. Встреча начнется сегодня в 16:00 по казахстанскому времени. В другом полуфинале сыграют китаянки и японки.

Сегодня, 13 февраля, за выход в 1/2 финала поборется и мужская национальная команда по керлингу. Она проведет встречу против Гонконга в 11:00 по казахстанскому времени.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2220336-sbornaya-kazahstana-po-kerlingu-vyshla-v-polufinal-zimney-aziady-2025/