Казахстанские лыжники завоевали бронзу в эстафете на зимней Азиаде-2025

Мужская сборная Казахстана по лыжным гонкам выиграла бронзовую медаль в эстафете в рамках зимних Азиатских игр в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.
Сборную Казахстана в эстафете 4х7,5 км представили Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин и Владислав Ковалев. Два первых этапа прошли в классическом стиле, остальные — в свободном.
Отечественные лыжники преодолели дистанцию за 1 час 12 минут и 54,7 секунды, что позволило им расположиться на третьем месте.
Чемпионом в данной дисциплине стала китайская команда. Следом за ней финишировали японцы.
На этом соревновательная программа Азиады-2025 в лыжных гонках завершилась.
Таким образом, в активе сборной Казахстана к сегодняшнему часу суммарно 15 медалей: три золотых, семь серебряных и пять бронзовых.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2220086-kazahstanskie-lyzhniki-zavoevali-bronzu-v-estafete-na-zimney-aziade-2025/