Казахстанские лыжники завоевали бронзу в эстафете на зимней Азиаде-2025

Мужская сборная Казахстана по лыжным гонкам выиграла бронзовую медаль в эстафете в рамках зимних Азиатских игр в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

Сборную Казахстана в эстафете 4х7,5 км представили Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин и Владислав Ковалев. Два первых этапа прошли в классическом стиле, остальные — в свободном.

Отечественные лыжники преодолели дистанцию за 1 час 12 минут и 54,7 секунды, что позволило им расположиться на третьем месте.

Чемпионом в данной дисциплине стала китайская команда. Следом за ней финишировали японцы.

На этом соревновательная программа Азиады-2025 в лыжных гонках завершилась.

Таким образом, в активе сборной Казахстана к сегодняшнему часу суммарно 15 медалей: три золотых, семь серебряных и пять бронзовых.

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