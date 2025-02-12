Женская сборная Казахстана по керлингу потерпела третье поражение на Азиаде-2025

Казахстанские керлингистки провели шестой матч в рамках предварительного этапа зимней Азиады-2025, которую принимает Харбин, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперницами национальной команды были представительницы Южной Кореи. Спортсменки отыграли шесть полных эндов из максимальных восьми, и казахстанки потерпели поражение со счетом 2:8.

Теперь в активе кореянок победы во всех шести матчах. Они лидируют в общей таблице и обеспечили себе выход в плей-офф.

У сборной Казахстана по три победы и поражения. Команда делит четвертое-пятое места с Филиппинами. Эти сборные, а также Гонконг и Китайский Тайбэй претендуют на последнюю вакантную путевку в полуфинал, куда вместе с Южной Кореей уже вышли Китай и Япония.

Напомним, в состав сборной Казахстана входят Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова и Мерей Тастемир.

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