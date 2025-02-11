Азиада-2025: расписание выступлений казахстанцев на 12 февраля

В среду, 12 февраля, на Азиаде-2025 в китайском Харбине будут разыграны очередные комплекты медалей. NUR.KZ анонсирует старты с участием казахстанцев по времени Астаны.
В рамках соревновательного дня будет разыграно семь комплектов наград. В четырех дисциплинах на медали претендуют представители Казахстана.
Мужская сборная по керлингу проведет заключительный матч предварительной стадии и при победе выйдет в плей-офф. Женская хоккейная команда начнет выступление в финальной группе.
06:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, шестой матч
Южная Корея — Казахстан
Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир
07:00. Хоккей. Женщины. Финальный раунд, группа А
Казахстан — Япония
07:30. Ски-альпинизм. Смешанная эстафета
Асем Назырова, Нияз Джанзаков. Финал назначен на 08:40.
08:00. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км (классический и свободный стили)
Ксения Шалыгина, Камила Елгазинова, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина
10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км (классический и свободный стили)
Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин, Владислав Ковалев
10:30. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Софья Самоделкина, София Фарафонова
11:00. Керлинг. Мужчины. Предварительный этап, группа А, четвертый матч
Кыргызстан — Казахстан
Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов, Арман Иржанов
15:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев
16:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, седьмой матч
Казахстан — Таиланд
Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
07:10. Фристайл. Биг-эйр. Женщины и мужчины
Финалы назначены на 08:14 и 08:26.
16:30. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219927-aziada-2025-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-12-fevralya/