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Азиада-2025: расписание выступлений казахстанцев на 12 февраля

Опубликовано:

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина
Софья Самоделкина. Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

В среду, 12 февраля, на Азиаде-2025 в китайском Харбине будут разыграны очередные комплекты медалей. NUR.KZ анонсирует старты с участием казахстанцев по времени Астаны.

В рамках соревновательного дня будет разыграно семь комплектов наград. В четырех дисциплинах на медали претендуют представители Казахстана.

Мужская сборная по керлингу проведет заключительный матч предварительной стадии и при победе выйдет в плей-офф. Женская хоккейная команда начнет выступление в финальной группе.

06:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, шестой матч

Южная Корея — Казахстан

Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир

07:00. Хоккей. Женщины. Финальный раунд, группа А

Казахстан — Япония

07:30. Ски-альпинизм. Смешанная эстафета

Асем Назырова, Нияз Джанзаков. Финал назначен на 08:40.

08:00. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км (классический и свободный стили)

Ксения Шалыгина, Камила Елгазинова, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина

10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км (классический и свободный стили)

Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин, Владислав Ковалев

10:30. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа

Софья Самоделкина, София Фарафонова

11:00. Керлинг. Мужчины. Предварительный этап, группа А, четвертый матч

Кыргызстан — Казахстан

Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов, Арман Иржанов

15:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец

Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев

16:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, седьмой матч

Казахстан — Таиланд

Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

07:10. Фристайл. Биг-эйр. Женщины и мужчины

Финалы назначены на 08:14 и 08:26.

16:30. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219927-aziada-2025-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-12-fevralya/