Казахстанки одержали третью победу в керлинге на Азиаде-2025

Женская сборная Казахстана по керлингу провела очередной матч предварительного раунда зимних Азиатских игр 2025 года в Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.
Женскую команду Казахстана представили Ангелина и Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Мерей Тастемир и Екатерина Колыхалова.
Соперницами отечественного коллектива стали представительницы Катара. Встреча продлилась шесть эндов из восьми возможных и завершилась победой Казахстана со счетом 11:2.
Таким образом, подопечные Аманжола Тулегенова одержали уже третью победу в рамках предварительного раунда зимней Азиады.
Следующую встречу казахстанские керлингистки проведут уже завтра, 12 февраля, против сборной Южной Кореи. Старт встречи назначен на 6:00 по казахстанскому времени.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219873-kazahstanki-oderzhali-tretyu-pobedu-v-kerlinge-na-aziade-2025/