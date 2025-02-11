Казахстанки одержали третью победу в керлинге на Азиаде-2025

Женская сборная Казахстана по керлингу провела очередной матч предварительного раунда зимних Азиатских игр 2025 года в Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

Женскую команду Казахстана представили Ангелина и Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Мерей Тастемир и Екатерина Колыхалова.

Соперницами отечественного коллектива стали представительницы Катара. Встреча продлилась шесть эндов из восьми возможных и завершилась победой Казахстана со счетом 11:2.

Таким образом, подопечные Аманжола Тулегенова одержали уже третью победу в рамках предварительного раунда зимней Азиады.

Следующую встречу казахстанские керлингистки проведут уже завтра, 12 февраля, против сборной Южной Кореи. Старт встречи назначен на 6:00 по казахстанскому времени.

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