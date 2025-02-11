Сборная Казахстана по конькобежному спорту остановилась в шаге от медали на Азиаде-2025

Мужская национальная сборная Казахстана по конькобежному спорту выступила в гонке преследования на зимних Азиатских играх 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

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Во вторник, 11 февраля, в китайском городе Харбине прошла мужская гонка преследования в конькобежном спорте в рамках зимней Азиады-2025.

От сборной Казахстана дистанцию бежали Нурали Акжол, Виталий Щиголев и Вадим Якубовский.

Отечественные конькобежцы показали время 3 минуты и 57,43 секунды, что позволило им расположиться на четвертом месте.

Чемпионом гонки стал Китай, на втором месте финишировала сборная Южной Кореи, замкнула пьедестал Япония.

Сегодня отечественные конькобежки поборются за медали в последней дисциплине - командной гонке преследования среди женщин.

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