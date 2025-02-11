Казахстанские конькобежки не попали на пьедестал на Азиаде-2025

Представительницы национальной сборной Казахстана по конькобежному спорту выступили на дистанции 1000 метров на зимней Азиаде 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстан в этой дисциплине представили четверо спортсменок: Дарья Важенина, Инесса Шумекова, Арина Ильященко и Надежда Морозова.

Лучший результат среди отечественных конькобежек показала Морозова, которая заняла седьмое место. Она преодолела дистанцию за 1 минуту и 17,96 секунды. Важенина (1 минута и 19,01 секунды) расположилась на 10-й позиции, Шумекова (1.19,79) — на 14-й, а Ильященко (1.22,49) — на 16-й.

Чемпионкой в данной дисциплине стала представительница Китая Мей Хан (1.15,85). Следом за ней расположилась еще одна китайская конькобежка Ци Инь (1.16,08). Замкнула тройку призеров Ли Нах Ен (1.16,39) из Южной Кореи.

Таким образом, женская сборная Казахстана по конькобежному спорту осталась без наград в индивидуальных дисциплинах.

Напомним, соревнования конькобежцев продолжатся сегодня в командных гонках преследования среди мужчин и женщин.

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