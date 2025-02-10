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Старт фигуристов и хоккейного плей-офф: расписание Азиады-2025 на 11 февраля

Опубликовано:

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров. Фото: Jurij Kodrun/International Skating Union via Getty Images

Во вторник, 11 февраля, на Азиаде-2025 в китайском Харбине начнут выступления фигуристы и биатлонисты. NUR.KZ анонсирует старты с участием казахстанцев по времени Астаны.

В рамках соревновательного дня будет разыграно десять комплектов наград. В восьми медальных дисциплинах на старт выйдут представители Казахстана. Место на пьедестале обеспечено в женском турнире по лыжной акробатике, куда заявлены три дуэта.

Национальные сборные по керлингу продолжат выступление на предварительном этапе. Казахстанские хоккеисты начнут плей-офф, который стартует с четвертьфинальной стадии.

06:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, четвертый матч

Казахстан — Филиппины

Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир

07:00. Биатлон. Женщины. Спринт на 7,5 километра

Дарья Климина, Ольга Полторанина, Арина Крюкова, Полина Егорова

08:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Женщины. Синхронные прыжки

Аяна Жолдас и Ардана Маханова

09:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Синхронные прыжки

Асылхан Асан и Динмухаммед Райымкулов, Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев

09:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 метров

Роман Биназаров, Никита Важенин, Алтай Жардембекулы, Артур Галиев

10:00. Биатлон. Мужчины. Спринт на 10 километров

Вадим Куралес, Александр Мухин, Асет Дюсенов, Владислав Киреев

10:10. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 метров

Дарья Важенина, Инесса Шумекова, Арина Ильященко, Надежда Морозова

11:00. Керлинг. Мужчины. Предварительный этап, группа А, третий матч

Казахстан — Южная Корея

Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов, Арман Иржанов

11:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец

Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев

11:10. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования

Нуралы Акжол, Виталий Щиголев, Вадим Якубовский, Бакдаулет Сагатов

11:40. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования

Мария Деген, Надежда Морозова, Кристина Шумекова, Алина Шумекова

13:00. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал

Казахстан — Гонконг

14:00. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

Диас Жиренбаев, Михаил Шайдоров

16:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, пятый матч

Казахстан — Катар

Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

08:00. Сноуборд. Слоупстайл. Женщины и мужчины

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219390-start-figuristov-i-hokkeynogo-pley-off-raspisanie-aziady-2025-na-11-fevralya/