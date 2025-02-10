Старт фигуристов и хоккейного плей-офф: расписание Азиады-2025 на 11 февраля

Во вторник, 11 февраля, на Азиаде-2025 в китайском Харбине начнут выступления фигуристы и биатлонисты. NUR.KZ анонсирует старты с участием казахстанцев по времени Астаны.
В рамках соревновательного дня будет разыграно десять комплектов наград. В восьми медальных дисциплинах на старт выйдут представители Казахстана. Место на пьедестале обеспечено в женском турнире по лыжной акробатике, куда заявлены три дуэта.
Национальные сборные по керлингу продолжат выступление на предварительном этапе. Казахстанские хоккеисты начнут плей-офф, который стартует с четвертьфинальной стадии.
06:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, четвертый матч
Казахстан — Филиппины
Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир
07:00. Биатлон. Женщины. Спринт на 7,5 километра
Дарья Климина, Ольга Полторанина, Арина Крюкова, Полина Егорова
08:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Женщины. Синхронные прыжки
Аяна Жолдас и Ардана Маханова
09:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Синхронные прыжки
Асылхан Асан и Динмухаммед Райымкулов, Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев
09:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 метров
Роман Биназаров, Никита Важенин, Алтай Жардембекулы, Артур Галиев
10:00. Биатлон. Мужчины. Спринт на 10 километров
Вадим Куралес, Александр Мухин, Асет Дюсенов, Владислав Киреев
10:10. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 метров
Дарья Важенина, Инесса Шумекова, Арина Ильященко, Надежда Морозова
11:00. Керлинг. Мужчины. Предварительный этап, группа А, третий матч
Казахстан — Южная Корея
Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов, Арман Иржанов
11:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец
Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев
11:10. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования
Нуралы Акжол, Виталий Щиголев, Вадим Якубовский, Бакдаулет Сагатов
11:40. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования
Мария Деген, Надежда Морозова, Кристина Шумекова, Алина Шумекова
13:00. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал
Казахстан — Гонконг
14:00. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
Диас Жиренбаев, Михаил Шайдоров
16:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, пятый матч
Казахстан — Катар
Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
08:00. Сноуборд. Слоупстайл. Женщины и мужчины
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219390-start-figuristov-i-hokkeynogo-pley-off-raspisanie-aziady-2025-na-11-fevralya/