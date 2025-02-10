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Казахстанские керлингистки уступили сборной Китая на Азиаде-2025

Опубликовано:

Сборная Казахстана по керлингу
Сборная Казахстана по керлингу. Фото: Сали Сабиров

Женская сборная Казахстана по керлингу провела очередной матч предварительного раунда в рамках зимних Азиатских игр, который проходят в китайских городах Харбин и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды была сборная Китая. Коллективы встретились в рамках предварительного этапа.

Отечественную сборную представили Ангелина и Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Коллыхалова и Мерей Тастемир.

Встреча завершилась победой хозяек турнира со счетом 11:4. Матч продлился семь эндов из восьми.

Это второе поражение казахстанских керлингисток на Азиаде-2025. В активе команды также есть одна победа.

Наши соотечественницы занимают промежуточное шестое место место в таблице. Для попадания в плей-офф необходимо войти в топ-4 на предварительном этапе.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219529-kazahstanskie-kerlingistki-ustupili-sbornoy-kitaya-na-aziade-2025/