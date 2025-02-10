"У нас больше мастерства": Адиль Бекетаев - о волевой победе над Южной Кореей на Азиаде-2025

Представитель национальной сборной Казахстана по хоккею Адиль Бекетаев прокомментировал заключительный матч в группе А на зимней Азиаде-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанские хоккеисты одержали победу в заключительном матче группового этапа над сборной Южной Корее со счетом 2:1.

После игры итоги встречи подвел защитник национальной команды Адиль Бекетаев.

"Не получился первый период только. Второй и третий период мы владели игрой, но хромала реализация в этом матче с корейцами. В принципе мы выполняли нашу работу, действовали по указаниям тренера. Первый период будем смотреть, сделаем выводы. Готовимся дальше.

Мы особо не замечали грязных приемов со стороны корейцев. Нам тренер всегда говорит, чтобы мы не обращали внимание на различные провокации. Это еще с матча с Китаем началось. У нас больше мастерства и мы не имеем право вестись на провокации. Мы просто делали свою работу и наказывали их своей игрой и голами.

Мы чувствуем поддержку наших болельщиков. Мы видим наши флаги, наши олимпийские куртки. Это немаловажный фактор, когда ты играешь в чужой стране, где много болельщиков против тебя болеют. Пусть даже будет всего пять болельщиков, это очень приятно. Решает этот момент", - заявил Бекетаев.

Победа в основное время позволила национальной команде набрать максимальные 15 очков и выиграть группу А. Корейцы заняли второе место с 11 баллами. Все шесть команд из этой группы вышли в четвертьфинал.

Казахстанцы начнут плей-офф встречей с проигравшим в матче Гонконга и Кыргызстана, корейцы — с победителем.

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