Сборная Казахстана по керлингу одержала разгромную победу на Азиаде-2025

Представители национальной сборной Казахстана по керлингу продолжают выступление на зимних Азиатских играх в китайских городах Харбин и Ябули , передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником женской команды выступила сборная Китайского Тайбэя. Казахстанки разгромили соперниц со счетом 14:0 и завершили встречу за шесть эндов.

Таким образом, отечественные спортсменки одержали одну победу, а также у них одно поражение в рамках предварительного раунда.

Сегодня они проведут еще один матч против команды Китая.

Что касается мужской команды, то они потерпели первое поражение на турнире. В семиэндовой встрече они уступили Филиппинам со счетом 1:4.

В активе сборной Казахстана теперь одно поражение и одна победа, что позволяет им расположится на втором - третьем месте в группе А.

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