Сборная Казахстана по хоккею обыграла Южную Корею и первого места вышла в финальный раунд Азиады-2025

Казахстанские хоккеистки провели заключительный матч предварительного раунда на зимних Азиатских играх, которые проходят в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанской команды по последнему матчу предварительного раунда была сборная Южной Кореи. Основное время встречи завершилось безрезультативной ничьей - 0:0.
Затем коллективы сыграли овертайм в формате 3х3, в котором победной заброшенной шайбой отметилась представительница сборной Казахстана Александра Шегай. Шатаут оформила голкипер Арина Щеколова, отразившая 21 бросок в створ ворот.
Таким образом, это четвертая победа отечественной сборной на Азиаде-2025. Ранее казахстанские хоккеистки выиграли у Гонконга (12:0), Таиланда (9:0) и Китайского Тайбэя (5:1).
Этот результат позволил подопечным Александра Тебенькова с 11 очками выйти с первого места в финальный раунд. Со второй позиции в следующую стадию пробились кореянки.
12 февраля начнется финальный круговой турнир, в котором также выступят команды Китая и Японии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2219187-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-minimalno-obygrala-yuzhnuyu-koreyu-na-aziade-2025/