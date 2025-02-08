Трех казахстанских шорт-трекистов дисквалифицировали на Азиаде-2025

Сборная Казахстана по шорт-треку осталась без медалей на дистанции 500 метров на зимних Азиатских играх 2025 года в Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

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У мужчин Мерсаид Жаксыбаев выбыл в четвертьфинале. До полуфинала дошли Абзал Ажгалиев и Денис Никиша, однако в медальный забег они не пробились. Ажгалиев попал в утешительный финал В, где стал третьим, благодаря чему занял итоговое восьмое место.

Никиша же получил дисквалификацию и прекратил борьбу за награды в этой дисциплине. Отметим, что именно на данной дистанции он в марте стал первым в истории Казахстана призером взрослого чемпионата мира, выиграв серебро.

У женщин Зейнеп Кумаркан вылетела на стадии четвертьфинала. Малика Ермек попала в финал В и была дисквалифицирована по итогам забега. Яна Хан также получила "пенальти", но в полуфинале.

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