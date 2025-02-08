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Казахстанские шорт-трекисты выиграли финальные забеги на Азиаде-2025

Опубликовано:

Казахстанская шорт-трекистка Алина Ажгалиева
Алина Ажгалиева. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Сборная Казахстана по шорт-треку осталась без наград на дистанции 1500 метров на зимней Азиаде-2025 в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

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В этой дисциплине представители страны не смогли попасть в медальные забеги ни у мужчин, ни у женщин. Лучшие из казахстанцев выступили в финалах В.

Алина Ажгалиева стала сильнейшей в утешительном забеге, что позволило ей занять итоговое восьмое место. Мадина Жанбусинова показала третий результат в финале В и замкнула топ-10. Ольга Тихонова упала в полуфинале и не финишировала, из-за чего не попала даже в утешительный финал.

Победу у женщин одержала Ким Гил Ли из Южной Кореи. Серебро и бронзу выиграли китаянки Гун Ли и Цзан Ицзэ соответственно.

У мужчин казахстанец Адиль Галиахметов стал лучшим в финале В и занял итоговое восьмое место. Денис Никиша не стартовал в утешительном забеге. Глеб Ивченко выбыл на стадии полуфинала.

Победу среди мужчин одержал Пак Джи Вон из Южной Кореи. Бронзу выиграл его соотечественник Янг Сон Ву, серебро — китаец Лим Хе Джун.

Напомним, первую медаль на Азиаде-2025 сборная Казахстана взяла именно в шорт-треке. Серебро выиграла команда в смешанной эстафете.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2218973-kazahstanskie-short-trekisty-vyigrali-finalnye-zabegi-na-aziade-2025/