Первые медали сборной Казахстана? Расписание Азиады-2025 на 8 февраля

В субботу, 8 февраля, будут разыграны первые комплекты медалей на Азиаде-2025 в китайском Харбине. NUR.KZ представляет расписание стартов казахстанских спортсменов по времени Астаны.

Всего за день определятся обладатели 17 комплектов наград. В большинстве дисциплин на медали претендуют представители Казахстана.

07:00. Шорт-трек.

Смешанная эстафета, 2000 метров. Финал назначен на 07:06.

Женщины, 1500 метров. Алина Ажгалиева, Мадина Жанбусинова, Ольга Тихонова. Финал назначен на 08:20.

Мужчины, 1500 метров. Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов, Денис Никиша. Финал назначен на 08:41.

Женщины, 500 метров. Зейнеп Кумаркан, Яна Хан, Малика Ермек. Финал назначен на 10:10.

Мужчины, 500 метров. Мерсаид Жаксыбаев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша. Финал назначен на 10:19.

07:00. Горные лыжи. Женщины. Слалом

Ксения Бережная, Мария Шкабарова, Александра Скороходова, Александра Троицкая

08:00. Лыжные гонки. Женщины и мужчины. Индивидуальные спринты классическим стилем

Дарья Ряжко, Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Мария Люфт, Владислав Ковалев, Олжас Климин, Константин Борцов, Ильяс Исабек

Забеги на выбывание начнутся в 10:00.

09:00. Хоккей. Мужчины. Предварительный этап, четвертый тур

Япония — Казахстан

09:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 100 метров

Артур Галиев, Никита Важенин, Алтай Жардембекулы, Евгений Кошкин

09:30. Конькобежный спорт. Женщины. 100 метров

Маргарита Галиева, Дарья Важенина, Инесса Шумекова, Кристина Силаева

10:20. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 метров

Бакдаулет Сагатов, Роман Биназаров, Нуралы Акжол, Демьян Гаврилов

11:28. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 метров

Арина Ильященко, Мария Деген, Кристина Шумекова, Надежда Морозова

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

05:45. Сноуборд. Слоупстайл. Женщины и мужчины

Финалы назначены на 08:45 и 10:25.

06:00. Керлинг. Смешанные дуэты

Матч за бронзу: Филиппины — Китай

Финал: Южная Корея — Япония

07:00. Фристайл. Хафпайп. Женщины и мужчины

Финалы назначены на 08:00 и 08:12.

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