Первые медали сборной Казахстана? Расписание Азиады-2025 на 8 февраля

В субботу, 8 февраля, будут разыграны первые комплекты медалей на Азиаде-2025 в китайском Харбине. NUR.KZ представляет расписание стартов казахстанских спортсменов по времени Астаны.
Всего за день определятся обладатели 17 комплектов наград. В большинстве дисциплин на медали претендуют представители Казахстана.
07:00. Шорт-трек.
Смешанная эстафета, 2000 метров. Финал назначен на 07:06.
Женщины, 1500 метров. Алина Ажгалиева, Мадина Жанбусинова, Ольга Тихонова. Финал назначен на 08:20.
Мужчины, 1500 метров. Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов, Денис Никиша. Финал назначен на 08:41.
Женщины, 500 метров. Зейнеп Кумаркан, Яна Хан, Малика Ермек. Финал назначен на 10:10.
Мужчины, 500 метров. Мерсаид Жаксыбаев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша. Финал назначен на 10:19.
07:00. Горные лыжи. Женщины. Слалом
Ксения Бережная, Мария Шкабарова, Александра Скороходова, Александра Троицкая
08:00. Лыжные гонки. Женщины и мужчины. Индивидуальные спринты классическим стилем
Дарья Ряжко, Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Мария Люфт, Владислав Ковалев, Олжас Климин, Константин Борцов, Ильяс Исабек
Забеги на выбывание начнутся в 10:00.
09:00. Хоккей. Мужчины. Предварительный этап, четвертый тур
Япония — Казахстан
09:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 100 метров
Артур Галиев, Никита Важенин, Алтай Жардембекулы, Евгений Кошкин
09:30. Конькобежный спорт. Женщины. 100 метров
Маргарита Галиева, Дарья Важенина, Инесса Шумекова, Кристина Силаева
10:20. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 метров
Бакдаулет Сагатов, Роман Биназаров, Нуралы Акжол, Демьян Гаврилов
11:28. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 метров
Арина Ильященко, Мария Деген, Кристина Шумекова, Надежда Морозова
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
05:45. Сноуборд. Слоупстайл. Женщины и мужчины
Финалы назначены на 08:45 и 10:25.
06:00. Керлинг. Смешанные дуэты
Матч за бронзу: Филиппины — Китай
Финал: Южная Корея — Япония
07:00. Фристайл. Хафпайп. Женщины и мужчины
Финалы назначены на 08:00 и 08:12.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2218908-pervye-medali-sbornoy-kazahstana-raspisanie-aziady-2025-na-8-fevralya/