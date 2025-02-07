В Харбине прошла официальная церемония открытия зимней Азиады-2025

В китайских городах Харбине и Ябули состоялось официальное открытие IX Зимних Азиатских игр 2025 года. Старт соревнованиям дал Си Цзиньпин, передает корреспондент NUR.KZ.

С начала церемонии для зрителей подготовили красочную программу с танцорами и артистами.

Затем прошел традиционный парад стран. Сборные, представляющие разные государства, прошествовали в алфавитном порядке. В параде приняла участие сборная Казахстана. Знаменосцами страны стали хоккеист Адиль Бекетаев и шорт-трекистка Ольга Тихонова.

После шествия стран перед присутствующими выступили официальные лица Международного олимпийского комитета, а также Олимпийского совета Азии.

Следом председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин официально объявил IX Зимние Азиатские игры открытыми.

В завершение церемонии прошла концертная программа, в рамках которой была продемонстрированы главные символы Азиатских игр 2025 года.

Финалом стало завершение эстафеты огня Игр и зажжение его в чаше на стадионе.

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