Сборная Казахстана приняла участие в параде стран на Азиаде-2025 (фото)

Национальная сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия IX Зимних Азиатских игр в китайском городе Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.
Сборная Казахстана представлена на зимней Азиаде 2025 года 137 атлтами, которые выступят в шести видах спорта в различных дисциплинах.
Шествие стран традиционно проходило в алфавитном порядке. Казахстанские спортсмены представили одну из самых многочисленных команд на Азиаде-2025.
Флаг страны на арене в Харбине пронесли представитель национальной сборной по хоккею Адиль Бекетаев и шорт-трекистка Ольга Тихонова.
Оба спортсмена уже успешно стартовали в рамках соревнований. Мужская казахстанская команда, в составе которой выступает Бекетаев, выиграла уже три матча.
Ольга Тихонова же пробилась в финал в смешанной командной эстафете. На дистанциях 1000 и 1500 метров спортсменка вышла в четвертьфинал и полуфинал соответственно.
Напомним, Зимние Азиатские игры — 2025 завершатся 14 февраля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2218851-sbornaya-kazahstana-prinyala-uchastie-v-parade-stran-na-aziade-2025-foto/