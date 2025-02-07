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Сборная Казахстана приняла участие в параде стран на Азиаде-2025 (фото)

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Сборная Казахстана на открытии Зимней Азиады-2025
Сборная Казахстана на открытии Зимней Азиады-2025. Фото: Нургали Жумагазы

Национальная сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия IX Зимних Азиатских игр в китайском городе Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

Сборная Казахстана представлена на зимней Азиаде 2025 года 137 атлтами, которые выступят в шести видах спорта в различных дисциплинах.

Шествие стран традиционно проходило в алфавитном порядке. Казахстанские спортсмены представили одну из самых многочисленных команд на Азиаде-2025.

Флаг страны на арене в Харбине пронесли представитель национальной сборной по хоккею Адиль Бекетаев и шорт-трекистка Ольга Тихонова.

Знаменосцы Казахстана Адиль Бекетаев и Ольга Тихонова
Знаменосцы Казахстана Адиль Бекетаев и Ольга Тихонова. Фото: Сали Сабиров

Оба спортсмена уже успешно стартовали в рамках соревнований. Мужская казахстанская команда, в составе которой выступает Бекетаев, выиграла уже три матча.

Ольга Тихонова же пробилась в финал в смешанной командной эстафете. На дистанциях 1000 и 1500 метров спортсменка вышла в четвертьфинал и полуфинал соответственно.

Напомним, Зимние Азиатские игры — 2025 завершатся 14 февраля.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2218851-sbornaya-kazahstana-prinyala-uchastie-v-parade-stran-na-aziade-2025-foto/