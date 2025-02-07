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Разгромной победой завершился третий матч сборной Казахстана по хоккею на Азиаде-2025

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Қазақ тілінде оқу
Матч сборной Казахстана - Киатйского Тайбэя
Матч сборной Казахстана - Киатйского Тайбэя. Фото: Турар Казангапов

Национальная сборная Казахстана по хоккею одержала третью победу на Зимних Азиатских играх 2025 года, которые в эти дни проходят в китайском городе Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды была сборная Китайского Тайбэя. Встреча завершилась разгромной победой подопечных Олега Болякина с разгромным счетом 17:0.

Пять шайб в составе победителей забросил Кирил Панюков, по две шайбы на счету Алихана Омирбекова и Руслана Оспанова. Также одним голом отличились Андрей Буяльский, Лихотников Арсений, Евгений Рымарев, Артур Королев, Кирилл Савицкий, Самат Данияр, Дмитрий Гренц, Александр Борисевич и Денис Шаропов.

Таким образом. отечественные хоккеисты одерживают третью победу подряд на текущей Азиаде-2025.

Следующий матч, сборная Казахстана проведет завтра, 8 февраля, против Японии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2218664-razgromnoy-pobedoy-zavershilsya-tretiy-match-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-na-aziade-2025/