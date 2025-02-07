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Казахстанские шорт-трекисты вышли в финал Азиады-2025

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Казахстанская шорт-трекистка
Казахстанская шорт-трекистка. Фото: Сали Сабиров

Представители национальной сборной Казахстана по шорт-треку вышли в финал смешанной командной дисциплины Зимних Азиатских игр-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанскую сборную в этой дисциплине представили Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова, Малика Ермек и Мерсаид Жаксыбаев. В полуфинале отечественный коллектив показал второй результат и смог квалифицировать в финальный забег на 2000 метров.

Финал пройдет завтра 8 февраля. Начало ориентировочно 7:00 по казахстанскому времени.

Что касается индивидуальных дисциплин то в четветьфинальную стадию пробились представители мужской сборной и женской, выступающие на 1000 метров Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Айбек Нассен, Олга Тихонова и Малика Ермек. За выход в полуфинал казахстанские спортсмены поборются 9 февраля.

В четвертьфинал на дистанции 500 метров пробились Абзал Ажгалиев, Мерсаид Жаксыбай и Денис Никиша, Зейнеп Кумаркан, Яна Хан и Малика Ермек.

На дистанции 1500 метров в полуфинал вышли Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов и Денис Никиша, Алина Ажгалиева, Мадина Жанбусинова и Ольга Тихонова.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2218728-kazahstanskie-short-trekisty-vyshli-v-final-aziady-2025/