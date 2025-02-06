Казахстанские керлингисты обыграли сборную Кыргызстана на Азиаде-2025

Сборная Казахстана по керлингу одержала вторую победу в турнире смешанных пар на зимней Азиаде-2025 в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

Страну в этой дисциплине представляют Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев. Свой четвертый матч на соревнованиях они провели против кыргызстанцев Керемет Асанбаевой и Исхака Абыкеева.

Встреча завершилась со счетом 12:5 в пользу казахстанцев после семи из восьми эндов. Победа стала для Сейтжановой и Надирбаева второй подряд на Азиаде-2025.

С двумя выигранными и двумя поражениями казахстанский дуэт делит третье-четвертое места в группе В с представителями Южной Кореи. Заключительный матч предварительного этапа Сейтжанова и Надирбаев проведут позднее в четверг против филиппинцев, которые занимают вторую строчку.

Борьбу за медали продолжат три сильнейшие команды из группы. Сборная Китая уже обеспечила себе выход в плей-офф.

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