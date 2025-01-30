Официальная церемония проводов сборной Казахстана на Азиатские игры прошла в Астане

В Астане прошла торжественная церемония проводов национальной сборной Казахстана на IX зимние Азиатские игры, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Мероприятие состоялось в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan.

В рамках официальной церемонии министром туризма и спорта РК Ерболом Мырзабосыновым был вручен государственный флаг знаменосцам национальной сборной. Право нести знамя Казахстана на церемонии открытия Азиады в Харбине было предоставлено мастеру спорта, представителю мужской команды по хоккею с шайбой Адилю Бекетаеву и мастеру спорта международного класса по шорт-треку Ольге Тихоновой.

В свою очередь, Адиль Бекетаев, выступая в роли знаменосца, торжественно принес клятву.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов пожелал спортсменам удачи, отметив, что зимние Азиатские игры имеют особое значение для Казахстана.

"Считаные дни остаются до старта IX Зимних Азиатских игр. Национальная сборная Казахстана готова к соревнованиям, для этого созданы все необходимые условия. В рамках подготовки команда провела 137 учебно-тренировочных сборов, а также принимала участие в 86 международных турнирах, завоевав 33 медали. В Казахстане сложились сильные традиции зимних видов спорта, и наши выдающиеся спортсмены, известные не только в стране, но и во всем мире, стабильно занимают призовые места на международных соревнованиях. Желаю удачи спортсменам, представляющим Казахстан на предстоящих Играх. Зимние Азиатские игры – это не только показатель спортивного потенциала нашей страны, но и важный этап в карьере каждого атлета, стремящегося к новым вершинам. Каждая победа сборной – это большая гордость для страны!" – подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

В состав сборной Казахстана вошли 137 спортсменов. Они выступят в десяти дисциплинах, относящихся к шести видам спорта: конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание, биатлон, керлинг, лыжные виды спорта (лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл, ски-альпинизм) и хоккей с шайбой. Национальная команда поборется за 51 комплект медалей.

Мультиспортивные соревнования пройдут с 7 по 14 февраля в китайских городах Харбине и Ябули.

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