Лидер сборной Казахстана Абзал Ажгалиев рассказал о подготовке к Азиаде-2025

Представитель национальной сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев рассказал корреспонденту NUR.KZ о том, как проходит учебно-тренировочный сбор команды перед Зимними Азиатскими играми в Китае.

До старта Зимних Азиатских игр, которые пройдут с 7 по 14 февраля в китайских городах Харбин и Ябули остается меньше месяца. В столице национальная сборная Казахстана по шорт-треку продолжает подготовку к данному мультиспортивному событию.

Ранее, был оглашен состав спортсменов, которые отправятся на Азиаду, в числе которых было названо имя самого опытного атлета команды Абзала Ажгалиева.

Этот турнир, как Олимпийские игры раз в четыре года проходят, но именно зимние Азиатские игры проводились с большими перерывами. В 2011 году, потом в 2017 году и долгое время не проводились. Теперь в 2025 году все-таки состоятся. Все спортсмены ждут. Подготовка проходит хорошо. Все специалисты помогают нам. После 2017 года столько лет прошло и мы все хотим порадовать наших болельщиков и завоевать для нашей страны медаль.

Перед нами стоит самая высокая задача - золотая медаль. В отличии от других видов спорта, у нас в шорт-треке именно конкуренция очень высокая, потому что азиатские страны в нашем виде спорта самые сильные. Здесь все олимпийские чемпионы и чемпионы мира выступают. Будет нелегко, но наша команда сильная опытная, - заявил Абзал.

32-летний спортсмен вернулся в сборную после перерыва в полтора года. За это время Ажгалиев активно тренировался и перенимал опыт одной из самых конкурентных стран в этом виде спорта.

У меня был небольшой перерыв от выступлений, но я тренировался в Азии с корейцами. Корейцы это самая, можно сказать, титулованные спортсмены в нашем виде спорта. Много олимпийских чемпионов у них и чемпионов мира. Конечно же, с лучшими мне хотелось бы потренироваться. После последних Олимпийских игр я настроился на следующей Олимпиаде завоевать медали. Мне чуть-чуть не хватило. К Играм в Милане остается совсем мало времени и я хочу идеально подготовиться и завоевать олимпийские медали для своей страны, - признался атлет.

Как гласит сайт Национального олимпийского комитета, за всю историю проведения Зимних Азиатских игр в активе отечественных шорт-трекистов три бронзовые медали. Впервые казахстанские атлеты стали третьими на Азиаде в 2011 году в мужской и женской эстафете. В 2017 в Саппоро женская команда сумела повторить достижение.

В индивидуальных соревнованиях пока завоеванных медалей нет, но возможно предстоящая Азиада в Китае даст возможность казахстанским спортсменам показать исторический результат.

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