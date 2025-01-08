Определился состав сборной Казахстана по шорт-треку на Азиатские игры

На официальном сайте Национального олимпийского комитета появился состав сборной Казахстана по шорт-треку на зимние Азиатские игры 2025 года, передает NUR.KZ.
Главный тренер Петр Гамидов отметил, что на мультиспортивном турнире в китайском Харбине выступят атлеты, которые прошли отбор по итогам чемпионата страны 2024 года.
Эти шорт-трекисты в нынешнем сезоне соревновались на этапах Мирового тура и готовились к Азиатским играм.
Таким образом, в состав сборной Казахстана вошли по шесть мужчин и женщин: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Мерсаид Жаксыбаев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Айбек Насен, Ольга Тихонова, Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Мадина Жанбусинова, Зейнеп Кумаркан.
Азиатские игры 2025 года пройдут с 7 по 14 февраля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2209535-opredelilsya-sostav-sbornoy-kazahstana-po-short-treku-na-aziatskie-igry/