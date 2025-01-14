Фристайлистка Анастасия Городко принесла сборной Казахстана первое золото Универсиады-2025

Казахстанская фристайлистка Анастасия Городко стала чемпионкой Универсиады-2025 и принесла национальной команде первую медаль, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник прошли индивидуальные соревнования в дисциплине "могул". В решающую попытку квалифицировались шесть спортсменок, в том числе две казахстанки.

Аяулым Амренова, которая была знаменосцем национальной сборной на церемонии открытия, набрала 70,52 балла и заняла итоговое пятое место. Городко же показала лучший результат, заработав 79,79 балла. Серебро выиграла японка Харука Накао (76,29), бронзу — немка Ханна Визе (75,04).

В мужском могуле казахстанец Федор Бугаков пробился в главный финал и в итоге занял пятое место, набрав 70,12 балла. Победу одержал финн Аксели Ахвенайнен (81,68).

Золото Городко стало первой медалью сборной Казахстана на Универсиаде-2025. Неделей ранее 19-летняя спортсменка выступила на домашнем чемпионате мира среди юниоров в Алматы, где выиграла золото и серебро.

Зимняя Универсиада-2025 проходит в Италии и продлится до 23 января.

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