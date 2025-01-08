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Казахстанская фристайлистка стала трехкратной чемпионкой мира среди юниоров

Опубликовано:

Қазақстандық спортшы Анастасия Городко
Қазақстандық спортшы Анастасия Городко. Фото: Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі

Фристайлистка Анастасия Городко выиграла золото на домашнем юниорском чемпионате мира в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Во второй соревновательный день на горнолыжном курорте "Шымбулак" прошли состязания в параллельном индивидуальном могуле.

Городко одержала победу. В финале она опередила американку Риз Чапделайн. Бронзу выиграла еще одна представительница США Эбби Макларнон.

Для 19-летней Городко это третье в карьере золото юниорского чемпионата мира. Также в ее активе четыре серебряные медали, одну из которых она выиграла днем ранее на турнире в Алматы в классическом могуле.

9 января на чемпионате мира в Казахстане пройдут заключительные соревнования по могулу. 10 и 11 января будут разыграны медали в лыжной акробатике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2209445-kazahstanskaya-fristaylistka-stala-trehkratnoy-chempionkoy-mira-sredi-yuniorov/

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