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Казахстанская фристайлистка выиграла медаль домашнего чемпионата мира в Алматы

Опубликовано:

Казахстанская фристайлистка Анастасия Городко
Анастасия Городко. Фото: Gary Yee/Getty Images

Юниорский чемпионат мира по фристайлу стартовал в Алматы. В первый соревновательный день казахстанка Анастасия Городко попала на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир принимает горнолыжный курорт "Шымбулак". Во вторник прошли соревнования в классическом могуле.

У женщин Городко показала второй результат в финале, набрав в решающей попытке 70,79 балла. Она уступила только японке Юме Тагучи (72,43). Третьей стала соотечественница победительницы Куреа Мисе (66,63).

Городко 19 лет, она в шестой раз попала на пьедестал юниорского чемпионата мира. В активе спортсменки две золотые и четыре серебряные медали.

Другие казахстанки Юлия Феклистова, Анастасия Ларионова, Виктория Кузнецова и Юлия Мокина заняли 13-е, 17-е, 18-е и 22-е места соответственно.

В мужском могуле победил японец Осуке Накахара (77,23). Вторым стал француз Лео Крозе (74,58), третьим — Ли Юнсын из Южной Кореи (72,79).

Лучший результат из казахстанцев показал Семен Русаков, который занял 18-ю позицию. Денис Раструба, Ильнар Ибрагимов и Даниил Коротков расположились в таком порядке на 24-26 строчках. Алексей Дегтярев замкнул топ-30.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2209071-kazahstanskaya-fristaylistka-vyigrala-medal-domashnego-chempionata-mira-v-almaty/

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