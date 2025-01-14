Казахстанские знаменосцы в национальных костюмах прошли на церемонии открытия Универсиады-2025

В итальянском Турине прошла церемония открытия зимней Универсиады-2025. Сборная Казахстана приняла участие в мероприятии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревновательная программа открылась 11 января, но церемония открытия прошла вечером понедельника.

После костюмированного танцевального шоу состоялся традиционный парад спортсменов. Знаменосцы большинства сборных шли в обычной командной форме.

Представители Казахстана стали исключением. Знаменосцы отечественной команды вышли на парад в национальных костюмах. Флаг Казахстана несли фристайлистка Аяулым Амренова и хоккеист Абылайхан Сулейменов.

Универсиада-2025 продлится до 23 января. Сборная Казахстана уже начала выступление в хоккее. Мужская команда в первом матче одержала крупную победу, женская — разгромно проиграла.

Суммарно Казахстан на главных мультиспортивных соревнованиях для студентов представят 103 спортсмена.

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