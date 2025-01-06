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Стал известен состав сборной Казахстана по фигурному катанию на Азиаду-2025

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Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина
Софья Самоделкина. Фото: Jurij Kodrun/International Skating Union via Getty Images

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по фигурному катанию определился с составом на участие в Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

За медали предстоящих зимних Азиатских игр будут бороться следующие фигуристы:

  • Мужское одиночное катание: Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев (запасной Рахат Бралин).
  • Женское одиночное катание: Софья Самоделкина Софья Фарафонова (запасная Анна Левковец).
  • Танцы на льду: Гаухар Наурызова/Байсангур Датиев.

Напомним, зимние Азиатские игры 2025 года пройдут в китайском городе Харбине с 7-го по 14 февраля. Спортсмены сборной Казахстана намерены выступить в большинстве видов спорта: конькобежный спорт, фигурное катание, хоккей с шайбой, биатлон, шорт-трек, ски-альпинизм, горнолыжный спорт, фристайл, керлинг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2208663-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-po-figurnomu-kataniyu-na-aziadu-2025/

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